€ 159,99

Für Chris Gibbs, den Besitzer von UNION LA, bestand seit jeher eine direkte Verbindung und ein fließender Übergang zwischen Basketballkultur und Streetwear. Es liegt also nahe, dass die aus der erneuten Zusammenarbeit von Jordan und UNION entstandene Version diese Gedanken widerspiegelt. Sie verkörpert die Gefühle und Emotionen von Jordan jenseits der Arena und lässt die von Werbung, Musik, Streetstyle und einigen magischen Momenten geprägten späten 80er- und frühen 90er-Jahre mit einem authentischen Vibe wieder aufleben.



Mit dem Air Jordan IV als Herzstück, ist Gibbs Schöpfer einer Kollektion, die Herstellungsverfahren und Materialien in den Fokus rückt. "Unsere Vision sah eine Kombination aus Wildleder und Mesh vor. Also setzten wir alles daran, die perfekten Materialien ausfindig zu machen," sagt Gibbs. "Beim Wildleder ließen wir uns vom wirklich dicken, aber weichen … inspirieren. In Sachen Mesh setzten wir auf die Oldschool-Vibes klassischer Sneaker aus den 80ern." Gibbs ist ein großer Fan der Sohlengeometrie des Delta und das UNION-Design setzt auf die gleichen Materialien und Farben, wie schon beim Air Jordan 4 dieser Kollektion, um der futuristischen Silhouette einen farbenprächtigen Look zu verleihen. Ergebnis ist eine avantgardistische Adaption des neuen Delta Mid, der in vielerlei Hinsicht einen neuen Standard setzt.