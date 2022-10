€ 159,99

Auch 45 Jahre nach seiner Einführung erfindet sich der Blazer immer wieder neu. Aber ein Design, wie bei diesem Modell, hat die Welt noch nicht gesehen. Unterstützt vom japanischen Designer Yuta Hosokawa und seinem Label READYMADE wurde diese in Zusammenarbeit entwickelte Neuerscheinung mit verzerrten Dimensionen und einer Ästhetik im DIY-Style ausgestattet, die einerseits die Kern-DNA des Designs aufrechterhält und andererseits der zeitlosen Silhouette ein hochwertiges Tragegefühl verleiht.

Auf dem Obermaterial zollen Überzüge dem Faible von READYMADE Tribut, Secondhand-Materialien für einen neuen Lebenszyklus zu recyceln. Grafiken in Camouflage-Optik und der sichtbare Schaumstoff statten Schuhkragen und Zunge mit einem modernen Twist aus, während der Swoosh auf dem Mittelfuß mit seinen neu gestalteten Proportionen an die Originalversion des Logos aus dem Jahr 1971 erinnert. Die darunter liegende, schräg angesetzte Mittelsohle besteht aus Standardschaumstoffen von Nike und etwa 15 % Nike Grind-Gummi. Für den Schuh wurden also Abfallmaterialien aus der Schuhherstellung und von ausgedienten Sneakern verwendet, die anderenfalls in den Abfallstrom gelangt wären.

SKU: CZ3589-100