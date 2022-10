€ 34,99

Stüssy und Nike sind zurück für eine zweite Runde an tragbaren, lässigen Silhouetten. Von Douglastannen bis zu Palmen: Moderne Varianten beider Brands regen die Fantasie an und strahlen positive Vibes aus. Im zweiten Teil dieser Collaboration mit Stüssy bringen wir die Benassi Slides an den Strand. Reinschlüpfen, rausschlüpfen.

Dieses Sportswear-Basic ist allgegenwärtig mit einer einzigartigen Silhouette, die sich zu Hause, am Strand und überall sonst jederzeit sehen lassen kann. Diese überarbeitete Collab ersetzt das traditionelle Branding von Nike mit der weltweit bekannten Wortmarke von Stüssy und taucht das Design in markante schwarze Farbtöne.