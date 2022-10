Bei der neuerlichen Verwendung dieser Doppelfärbetechnik setzte John Elliott auf die Verwendung verschiedener Farbmengen, um durch Höhen und Tiefen eine ganz neue Dimension zu erschaffen. Ziel war es, ein Produkt zu entwickeln, das zwar dezent aber auch interessant genug ist, um Aufmerksamkeit zu erregen.



"Was macht ein Produkt so gut, dass die Leute es von der Stange weg kaufen? Ich konzentrierte mich dahingehend schon immer auf die Optimierung von Materialien, Mustern und Waschungen oder auf die Entwicklung neuer Färbetechniken, die so einzigartig sind, dass du sie einfach weiter erforschen musst..."