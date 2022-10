Behind the Design

Die Inspiration für die Silhouette kommt aus der Natur, wo Skepta im Lebenszyklus eines Schmetterlings eine eindrucksvolle Metapher für die kreative Idee der Wiedergeburt sieht. In diesem Sinne wurde das von Schmetterlingsflügeln inspirierte Obermaterial des Tailwind V Plus aus dem Jahr 2007 in einem entscheidenden Designschritt auf den Air Max Tailwind V übertragen. Das Resultat ist dieser Zukunftsklassiker.