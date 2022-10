Zudem steht auch der durch einen Klettverschluss abnehmbare Swoosh des AF-100 für die energiegeladene Seite von Scott. So kann man entweder ein Flammenlogo oder einen großen chromfarbenen Swoosh verwenden. Die abnehmbaren Patches an der Zunge verweisen auf Cactus Jack Records. Und an den Schnürsenkeln erinnert ein Dubrae an Travis‘ Grill. Simpel und doch reich an Details. Dezent, aber energiegeladen. Das Travis Scott x Air Force 1 Low Design spiegelt die verschiedenen Facetten von Travis Persönlichkeit wider und bleibt gleichzeitig dem White-On-White-Farbschema des AF-1 treu.