Unsere Mission war einfach: Wir wollten einen Schuh mit unserem bisher kleinsten CO2-Fußabdruck schaffen. Und wie? Durch die Wiederverwendung von Abfall. Jeder Space Hippie besteht zu 25–50 % aus Recyclingmaterial. Das würde nie funktionieren und sei nicht machbar, hieß es. Nun, der Space Hippie beweist das Gegenteil. Nike wollte immer schon nichts anderes als den besten Schuh entwerfen – koste es, was es wolle. Doch angesichts der heutigen Klimaprobleme muss ein Schuh auch in Sachen Nachhaltigkeit der beste sein. Also haben wir beim Space Hippie darauf geachtet, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Abfall zu produzieren und umweltfreundlichere Design-Entscheidungen zu treffen. Als kreative Gestalter mussten wir umdenken und lernen, was es bedeutet, die Produkte, die wir entwerfen, zu beschaffen, herzustellen und wiederzuverwerten. Das Ergebnis ist ein ganz neues Design, das es so noch nie bei Nike gegeben hat.

Den Entwicklungsprozess des Space Hippie kann man sich ein wenig so vorstellen, als ginge man ohne Taschenlampe in einen dunklen Raum. Wir ließen uns auf das Unbekannte ein, erweiterten unsere Vorstellungen von Perfektion und lernten anhand dieser neuen Denkweisen, wie sich ein Schuh herstellen lässt, auf den wir stolz sein konnten und mit dem wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollten. Es ist uns gelungen – auch ohne Taschenlampe, dafür aber mit jeder Menge Freude an unserem Tun und dem Glauben an scheinbar verrückte Ideen – Licht ins Dunkel zu bringen. Der Space Hippie war geboren.