"Der LeBron Soldier steht für optimalen Halt und präzise Dämpfung", fügt Petrie hinzu. "Diesmal lag unser Fokus auf kreisförmigem Strickmaterial, einem adaptiven Riemen und einem umfassend aktualisierten Look. Alles, was der Kunde vom Soldier erwartet, wird mit jedem Update noch besser. Die Farbgebung "Dark 23" erinnert an LeBrons Fokus und seinen Kampfgeist in der heißen Phase der Saison."