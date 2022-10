FPAR betrachtet Kleidung, wie zum Beispiel T-Shirts, als Werbeträger und die Nutzung der Medien ist nur eine Methode, ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Dieser Ansatz spiegelt sich in jedem Detail des FPAR Dunk wider. "Don‘t follow me" (links) und "I‘m lost too" (rechts) sind als Messages auf dem Swoosh und "Trust no one" auf der Rückseite des Schuhs zu sehen. Diese Worte gehen mit Nishiyamas Philosophie einher, dass dir dein Weg nicht vorgeschrieben wird, sondern dass du selbst herausfinden muss, welchen Weg du für dich gehen willst. Genau wie jeder andere Mensch auch. Diese Philosophie reflektiert nicht nur seine Werte, sondern die Werte der gesamten Skaterszene.