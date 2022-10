Die Zusammenarbeit zwischen Nike und Jerry Lorenzo, Gründer und Creative Director bei Fear of God, beginnt mit dem Nike Air Fear of God 1, einem Basketballschuh, der bereit für den Court ist. Im Verlauf der letzten Wochen kamen immer mehr Details über Lorenzos neustes Fear of God Design zum Vorschein, darunter auch ein Zoom Air-Fersenelement in doppelter Höhe. Letztendlich wurde der Schuh an den Füßen von NBA Stars gesichtet. Mit der Ersteinführung folgt Lorenzo einer Taktik, die seinem Fokus auf die emotionalen Aspekte des Sports entspricht.



"Der Schuh soll nur nach den Emotionen bewertet werden, die er den Kids verleiht, wenn sie ihn zum ersten Mal sehen – egal, wie die Emotionen auch ausfallen", so der Designer aus Los Angeles. "In der heutigen Zeit geraten ständig Bilder und Details zu Produkten an die Öffentlichkeit, aber die Emotionen werden völlig übersehen. Mir ist ein authentisches Erlebnis wichtig, wenn die Kids den Schuh zum ersten Mal sehen, ob nun bei Ben Simmons, wenn er die Arena betritt oder bei dem eigenen Lieblingsathleten auf dem Court.