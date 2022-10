Koji, Hommyo und Nike Sportswear Designer stellten eine neue Kollektion zusammen, die sich aus Retro-Laufausrüstung und einer Kombination aus verschiedenen Subkulturen der 90er zusammensetzt. Besonders Koji erinnerte sich dabei an seine Jugend, als er Bilder aus Magazinen ausschnitt und an seine Wand klebte. Die Kollektion verfolgt einen collagenartigen, auf Styles der 90er basierenden Ansatz für eine Jacke, Hose, Tasche, einen Hut und zwei Versionen des Air Max2 Light (eine davon ist exklusiv in atmos-Stores erhältlich).