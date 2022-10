Normalerweise können Designer klassische Schuhmodelle anfassen und auseinandernehmen. Diese Einschränkung hinderte sie aber in diesem Fall nicht daran, Form, Farben, Materialien und den nostalgischen Look des Originals aufzugreifen. Das Team entdeckte in einem Katalog aus den 70er Jahren Läufer, die den Air Tailwind mit passenden Trainingsanzügen und Socken kombinierten. Also entschieden sich die Designer dazu, neue Socken zu entwerfen und zusammen mit den Schuhen anzubieten. So werden die Schuhe zusammen mit den Socken in einer blauen Variante des Originalschuhkartons geliefert.



"Nike Air wurde entwickelt, um Athleten mehr Performance zu ermöglichen und um ihnen bequemen Tragekomfort zu bieten", fährt Fraser fort. "Läufer und alle anderen, die den Schuh tragen, sollen darin einfach jeden Schritt genießen."