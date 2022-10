Mit seinem eigenen Deluxe-Modell unterstreicht Skepta seinen Ethos "Never sleep on tour" – dieses Motto lebt er seit 2014, als er auch seinen Track "That's Not Me" herausbrachte. Seit diesen entscheidenden Momenten im Jahr 2014 arbeitet Skepta unermüdlich an seinem Erfolg. Er versteht sein Handwerk und bereist die ganze Welt, um den Grime in die Communities von London bis New York und überall dorthin zu bringen, wo man seine Bewegung zu schätzen weiß.