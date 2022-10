Die vom Schuhdesigner Ben Yun ins Leben gerufene Neuauflage des Klassikers punktet mit innovativen Merkmalen und einem überarbeiteten Design. Als er sich der Idee näherte, dachte Yun beim Blick auf das ursprüngliche Design des Air Max 95 zunächst an das Wort "Power". "Für mich steht die Power ganz klar im Vordergrund. Als ich das Design 1995 zu Gesicht bekam, dachte ich: Wow, das Teil ist wirklich maskulin. Dieses Ding ist ein Monster." Mit diesem Bild vor Augen beschloss Yun herauszufinden, was sich hinter dem Äußeren des 95er Modells versteckte, und das bildlich darzustellen, was jemand im Inneren eines Muskels sehen könnte. Nach acht Prototypen entschied sich Yun für ein einteiliges Jacquard-Obermaterial und eine ausgeschnittene, eingespritzte Phylon Air-Sohle, sodass er das Gewicht des Schuhs um 43 Gramm reduzieren konnte.