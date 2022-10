Während das wieder aufgenommene verpixelte Element die Idee einer Verbindung von ursprünglichem Design und innovativer Weiterentwicklung unterstrich, hatte das Team das Gefühl, sich den ursprünglichen Designlinien des Air Max 1 weiter annähern und den Entwurf gleichzeitig weiter verfeinern zu können. Mit dem Ziel, die Gestaltung genauer dem ersten Modell der Designikone anzunähern, wurde der Prozess mit einem gestrickten Obermaterial und einem Hyperfuse-Schlammschutz fortgesetzt. "Wir mussten Hyperfuse verwenden, um diese besondere Linie zu erreichen … die klassischste Linie des Air Max 1", so Yun. Mit dem zusätzlichen Hyperfuse-Überzug wurde ein Plus an Halt und Stabilität wie auch die ideale Designlinie erreicht.