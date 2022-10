Nach ihrem Debüt im August 1991 inspirierte eine legendäre Kampagne mit Gatorade durch eine motivierende und zugleich einfache Herausforderung Millionen von Menschen: "Be Like Mike". Der Werbespot weckte die ganz persönlichen Sehnsüchte der Zuschauer und Mikes ungebremste Performance auf dem Platz, die durch Gatorade angetrieben wurde, inspirierte sie, ihre eigene Größe zu finden. In der Gegenwart, 26 Jahre später, kommen Gatorade und Jordan wieder zusammen, um "Be Like Mike" und das, was dieser Slogan heute repräsentiert, zu feiern. Was einst als Herausforderung gedacht war, sich mit dem besten Basketballspieler aller Zeiten zu messen, bedeutet nun, zu jeder Zeit sein Bestes zu geben. Die limitierte Kollektion mit dem Air Jordan I, inspiriert von den Gatorade-Geschmacksrichtungen, zollt dieser Mentalität Tribut.