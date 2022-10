Die Farben, die von den Frühlingsblüten der Columbia Gorge in Oregon inspiriert sind und an die ursprünglichen ACG-Produkte erinnern, dürften wohl die lässigsten Designelemente des Modells sein. Die kräftigen Farbtöne richten die Aufmerksamkeit auf andere verspielte Designdetails, zu denen die Schnürsenkel und ein Swoosh gehören, die von Kletterseilen inspiriert sind. "The laces come from climbing rope, and then I was also thinking if you could take that into a flat material, what would that look like? That's where the Swoosh material came from." Die von Cooper innovativ durchdachten Schnürsenkel sind noch nicht alles. Die speziell entwickelte obere Öse sorgt mit einer Gummidurchführung für einen festen Sitz deiner Schnürsenkel. "The idea was they pull easily through one way, but they're harder to pull the other way, so it helps you keep your laces tied, and also helps if you want to wear the shoe without tying your laces." Letztendlich wurde das Ziel eines verspielten Designs auf verschiedene Weisen erreicht. Mit seinem umgekehrten Branding, den Lebhaften Farbtönen, durchdachten Details und nützlichen Elementen belebt der 2018 ACG Dog Mountain das Wesentliche hinter All Conditions Gear für die nächsten Jahre.