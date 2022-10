Letztes Jahr legte Nike 14 Designerinnen im Unternehmen folgende Idee nahe: Fertigt eine Schuhkollektion für Damen an, die zehn Neudesigns des Air Jordan I und Air Force 1 beinhaltet. Diese Designerinnen, die von Sportswear bis Basketball über alle Kategorien verteilt arbeiten, lebten und studierten überall auf der Welt, bevor sie zu Nike kamen. Sie trafen sich in der darauffolgenden Woche in den Blue Ribbon Studios in Beaverton und erdachten die Kollektion, die jetzt als 1 Reimagined bekannt ist.