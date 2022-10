"Ich wollte einfach etwas Neues mit Sneakern ausprobieren und mein Bruder ist absoluter Nike-Fan. Für mich besteht seine Sammlung aus ein und demselben Schuh in verschiedenen Farben aus einer riesigen Farbpalette. Ich kaufe meine Schuhe ja immer in meiner aktuellen Lieblingsfarbe, aber mein Bruder erklärte mir dann, was es mit den Farbkombinationen seiner Sammlung auf sich hat." Sein Interesse an den Lieblingssneakern seines Bruders und an der Sneaker-Kultur im Allgemeinen ließen Joost neue Methoden ausprobieren, um den Kern, das wahre Wesen der Schuhe zu erfassen. In dem Versuch, etwas so unverwechselbares wie einen kultigen Sneaker als gegenstandsloses Bild darzustellen, entwickelte Joost schließlich eine Technik, mit der die Farben legendärer Sneaker als verschwommene Bewegung erfasst werden, während die Schuhe um einen Achspunkt rotieren.