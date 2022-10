Ein Jahr nachdem sie erstmals in einem Jahrzehnt die Playoffs verpasst hatten, lastete das Schicksal der Lakers auf den Schultern von Kobe. Im vierten Spiel der 2006er Playoffs gegen die Suns rettete Kobe mit einem Korbleger in letzter Sekunde das Spiel in die Verlängerung. Doch er stand mit seinen Lakers wiederum vor dem Aus – mit 1 Punkt Rückstand und 6,1 Sekunden auf der Uhr. In diesem Moment brach Kobe nach rechts aus, stieg über zwei Verteidiger empor und erzielte den siegbringenden Treffer vor Ablauf der Zeit. Seine Leistung hatte ihn bereits zum größten Star in der Stadt der Lichter gemacht, doch jetzt lag ihm die Stadt zu Füßen, in der er ein Vermächtnis unvergesslicher Errungenschaften als Aushängeschild der Lakers hinterlassen würde.