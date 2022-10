Die meisten von uns leben Tag für Tag nach einem engen Zeitplan. Aber wenn es ums Laufen geht, solltest du dir die Freiheit nehmen, selbst zu entscheiden, wann du die nächsten Kilometer in Angriff nimmst. Der Air VaporMax Flyknit, eines der Mitglieder der neuen Day to Night-Kollektion, erinnert mit seinem strahlend blauen Finish an die Farben des Himmels und ist gemacht für alle, die nach ihren eigenen Regeln laufen. Denn der perfekte Moment ist der, der dir gefällt.