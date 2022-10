Keine zwei Basketball-Styles stehen so prominent für die 90er wie Air Money und More Uptempo. Große, blockige Buchstaben. Sichtbare Air. Auffällige Silhouetten. Zwei Jahrzehnte später erblickt ihr spiritueller Nachfolger das Licht der Sneaker-Welt: der Air More Money. Er verfügt über einen abnehmbaren Überzug, ein Dollar-Symbol auf der Ferse, ein durchgehendes Air-Sole-Element und den bewährten Hype seiner Vorgänger. Entdecke die neuesten Farbgebungen in Schwarz mit Details in Metallic Silver und Pure Platinum.