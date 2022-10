Bleib mit dem Original mit großem Fenster deinen Wurzeln treu. Vom gummierten Swoosh über den spritzigen Look des Kragens und der Zunge hin zu perforierten Details ist der Nike Air Max BW fast im exakten Look wieder zurück. Er hält sich an das Design von Tinker Hatfield, das zu einem Synonym für die elektronische Tanzmusik wurde. Auch all die geliebten Details des Originals sind wieder mit am Start: Max-Dämpfung, flauschige Schaumstoff-Mittelsohle und luftige Mesh-Akzente. Die aufgemalten Linien auf der Mittelsohle und passenden Farbakzente lassen dein Outfit so richtig aufleben. SKU: DM9094-100