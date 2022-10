Mit Hauptsitz in Tokio hat Atmos eine tiefe und natürliche Verbindung zur Sneaker-Community. Atmos sind selbst Sneaker-Sammler und ehren jetzt Sammler weltweit mit der "We Love Nike"-Kollektion. Bei den Air Max-Modellen von Nike weist jeder Schuh eine einzigartige Shoebox-Grafik auf dem Obermaterial auf. Beim zeitlosen Air Max 95 passt der Aufdruck gut zu der Farbgebung, die an das von Sergio Lozanzo entworfene Original des Air Max 95 erinnert.