€ 159,99

Der Air Max 90 ist seit den frühen 2000er Jahren Synonym für Moskaus Subkulturen aus Graffiti-Künstlern, Rappern und Fußballfans. Mit dem Air Max 90 "Moscow" als neueste Inkarnation der Reihe bleibt das Modell seinen Wurzeln treu, während es der urbanen DNA von Russlands schnelllebigster Stadt Tribut zollt.

Wie schon die in diesem Jahr erschienene AM90 Recraft-Silhouette ist der Air Max 90 "Moscow" mit dem flacheren Originalprofil, einer Mittelnaht und einem adaptierten Swoosh mit etwas niedriger angesetztem Schlammschutz ausgestattet, was der Version einen dynamischeren Look verleiht. Smoke Grey erinnert an die unverwechselbare Architektur der russischen Hauptstadt, während Details in Silber für einen futuristischen Vibe sorgen. Zum ersten Mal ist ein Schuh mit Akzenten in Infrared und der andere Schuh des Paars mit Akzenten in Laser Blue ausgestattet. Die legendären Farben spiegeln die blinkenden Auto- und Zuglichter, die U-Bahn-Beschilderungen und die Neon-Leuchtreklamen der Stadt wider. Die russischen Wörter für "Schnelligkeit" und "Stadt" auf dem Schlammschutz lassen keinen Zweifel an der Verbundenheit des Schuhs mit Moskau. Zu den Überzügen aus hochwertigem Leder kommen ein reflektierender Schaft samt Kragen, um den Schuh auch in längeren Nächten strahlen zu lassen.