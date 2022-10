€ 149,99

Im Jahr 1990 nahm die Geschichte des Air Max mit dem Debüt einer Silhouette, die über ihre ursprüngliche Funktion als Performance-Laufschuh hinausging, eine schicksalhafte Wendung. Die jüngere Generation kennt diese Version unter dem Namen "Air Max 90", aber bei seiner Neuerscheinung wurde das Design als Evolution des originalen Air Max aus dem Jahr 1987 angesehen und Air Max 3 genannt.



Diese Edition feiert den zeitlosen Style, indem sie den anfänglichen Beinamen aufgreift und die früheste Ausführung mit einer unvergleichlichen Hingabe zum Detail rekonstruiert. Dazu gehören das Originaldesign mit schmal zulaufendem Mittelsohlen-Schaumstoff und ein gekapselter Airbag im Vorfuß. Der Look kommt in klassischen Farben daher und steht der Erstausgabe mit weichem, strapazierfähigem Kunstleder und schimmerndem Nylon auch in Sachen Materialien in nichts nach. Sogar der Schuhkarton samt Retro-Anhänger ist von der Originalverpackung des Air Max inspiriert.