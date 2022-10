Du weißt, was deine Lieblingsjeans auszeichnet. Perfekt eingetragen, verwaschene Optik an den richtigen Stellen und so geschmeidig, dass du sie kaum bemerkst? Wir setzen noch einen drauf. Der Air Max 1 "Dirty Denim" erinnert an den heiß begehrten Launch aus dem Jahr 2003, der dem Anführer des Sneaker Pack einen perfekt gereiften Look verlieh. Das hochwertige Leder und das Washed Denim werden mit der Zeit noch besonderer. Die Mittelsohle in Lemon Wash sorgt für eine gewisse Vintage-Ästhetik, während die klassischen Nähte an Schlammschutz und Ferse amerikanisches Flair versprühen. Durch dieses Retrodesign wurden ein- und abgetragen zu Synonymen.

SKU: DV3050-300