AIR JORDAN VIII

OVO

€ 157,47

Der Air Jordan VIII ist die neueste Special Edition des OVO-Projekts. Er verfügt über eine hochwertige Lederkonstruktion mit geschmeidigen, gewalkten und perforierten Oberflächen. Der Weißton kombiniert all diese Elemente. Goldene Details geben der klaren Farbgebung einen edlen Touch. Details auf der Fersenschlaufe und der Einlegesohle sind der finale Tribut an "October's Very Own".