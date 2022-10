€ 250,00

Wenn die Lichter ausgehen, kommt Travis Scott erst so richtig in Fahrt. Im Rahmen seiner jüngsten Kooperation mit Jordan Brand hat das herausragendste "Enfant terrible" der Musikbranche den Air Jordan VI mit einem Look ausgestattet, der auch in vollkommener Dunkelheit einen Raum erleuchtet. Über der im Dunkeln leuchtenden Sohle schimmert unter dem olivfarbenen Wildleder-Obermaterial ein perforierter, reflektierender Einsatz, der im Blitzlichtgewitter zu einem echten Hingucker wird. Nur was du in der praktischen kleinen Tasche am Knöchel unterbringst, wird keine Kamera einfangen.

Ein weiteres besonderes Detail dieser AJ VI Special Edition ist die Unterschrift des Houstoner Plattenlabelgründers samt "Cactus Jack"-Branding auf der Schnürsenkelfixierung und der rechten Ferse. Akzente in "Infrared" und das legendäre Nike Air Branding an der linken Ferse erinnern an den originalen AJ VI Colorway und geben dem neuesten Jordan Brand Design von Scott einen klassischen Touch.