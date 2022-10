€ 189,99

Im Jahr 1990 feierte der Air Jordan 5 sein Debüt in drei originalen Fargebungen: Black/Metallic Silver, White/Fire Red und White/Grape Ice. Bis heute erfreut sich das Trio größter Beliebtheit, jedoch hebt sich der Grape-Colorway ein wenig von den anderen Modellen ab, weil er der einzige Style mit teamorientiertem Farbschema ist. Das dunkle Violett sehen wir seit drei Jahrzehnten immer wieder an verschiedenen Silhouetten, aber niemals zuvor in dieser Art. Der Großteil des Wildleder-Obermaterials des Schuhs wurde mit diesem intensiven Farbton ausgestattet und von schwarzen Akzenten auf der Zunge, den Schnürsenkeln, dem Schlammschutz und der Sohle ergänzt. Weitere Details in Emerald Green sorgen für Kontrast und komplettieren den Look.