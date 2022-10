€ 190,00

Der Air Jordan 3 ist und bleibt weltweit eine Lieblings-Silhouette, die absolut zeitlost ist. Das Design war schon in verschiedensten Materialien und Farben erhältlich. Einige davon sind nicht so einfach zu finden, zum Beispiel die meisten Spielerschuhe (player exclusives; PE), die Athleten an einigen von Nike gesponsorten Universitäten erhielten. Dieser Release erinnert an eine Special Edition, die für Athleten an Michael Jordans Alma Mater entworfen wurde. Er erscheint in Weiß mit Akzenten in Valor Blue. Ein Print, der an Elefantenhaut erinnert, und ein aufgesticktes Tag auf der Innensohle zollen Michael Jordan Tribut.