Die Draft-Klasse von 2003 war die bis dahin wohl stärkste Talentquelle der Liga. Denver wählte Carmelo Anthony als dritten Spieler insgesamt aus, der nach nur einem Jahr an der Syracuse als Profi brillierte. 'Melo zeigte sofortige Wirkung. Er unterzeichnete schon früh bei der Jordan Brand und war sowohl für seinen eigne Reihe von Signature-Schuhen als auch für sein fortlaufendes Auftreten in den Air Jordan Player Editions bekannt. Der neuste Air Jordan II feiert das 15-jährige Jubiläum von 'Melos Debut als Profi. Dabei erweckt der Schuh die Player Edition von 2004 zu neuem Leben, indem er den Fokus auf 'Melo richtet – 'Melos kursives Logo ersetzt den Jumpman auf der Einlegesohle, während die Zungenlasche seine Denver-Trikotnummer "23" trägt. Der Schuh ist nun mit hochwertigem Vollnarbenleder und in den Farben der "Mile High City" zum ersten Mal seit 2004 erhältlich.