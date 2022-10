Der Air Jordan XIII hinterlässt in dieser Saison ab sofort neue Spuren. Im Rahmen der aktuellen Air Jordan "Wheat"-Reihe präsentiert er sich in farblich abgestimmtem Hellbraun mit Zunge, Oberleder und gesteppten Seiteneinsätzen aus Wildleder. Ein Katzenaugen-Hologramm und das Footpad der schwarzen Außensohle erinnern an Michael Jordans Alter Ego, den Panther, der seinerzeit das Original inspirierte.