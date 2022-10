Das Design des Air Jordan XIII wurde von MJs "Black Cat" Alter Ego inspiriert. Jordan trug das Design von Tinker Hatfield, das in der Kampagne 1997–1998 in mehreren von den Chicago Bulls inspirierten Farbvarianten vorgestellt wurde, auf der Jagd nach seinem sechsten Titelgewinn. Fast 20 Jahre später kehrt der Air Jordan XIII jetzt in seinen Originalfarben zurück.