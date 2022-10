Zu den Playoffs im Jahr 1995 trug Michael Jordan auf dem Court den inzwischen ikonischen Air Jordan XI. Die damals völlig neue Silhouette erschien in glänzendem Lackleder sowie mit einer durchsichtigen Sohle und zeigte an der Ferse Michael Jordans Nummer 45. Über zwei Jahrzehnte nach der überraschenden Ersteinführung kehrt The Grail als genaue Nachbildung des Originals von Michael Jordan zurück.