Als Hommage an die originale Farbgebung "Black Royal" interpretiert dieser AJ1 White Royal den Klassiker in einer hellen Version ganz neu. Auf den Seiteneinsätzen aus weißem Leder bildet der schwarze Swoosh einen unübersehbaren Kontrast. Das zeitlose Wings-Logo in dezentem Weiß hebt sich als Tribut an den besten Spieler aller Zeiten vom Obermaterial ab.