€ 159,99

Gerade bei den begehrtesten Sneakern kommt die berühmte Dreierregel zum Tragen, denn manchmal bewirken drei kreative Köpfe mehr als einer. Bei der Zusammenarbeit der Jordan Brand mit Travis Scott und Hiroshi Fujiwara von Fragment Design ging es um kein geringeres Modell als den Air Jordan 1, dem sowohl der Rapper aus Houston als auch der japanische Designer im Rahmen von Collaborations mit der Jordan Brand schon ihre Handschrift verliehen haben.

Ihre Version des Air Jordan 1 Low ist mit dem altbekannten Colorblocking-Design und speziellen Elementen im unverkennbaren Scott- und Fujiwara-Style ausgestattet. Über der Mittelsohle im Vintage-Look mit passenden Schnürsenkeln in Sail verleiht das frische Military Blue an Ferse, Kragen und Innensohle dem Klassiker einen tollen Akzent. Auch der umgedrehte Swoosh in Sail sticht sofort ins Auge und ist mittlerweile zu einem unverwechselbaren Detail der Air Jordan 1-Designs von Scott geworden.

Und wenn das Modell auf der Straße alle Blicke auf sich zieht, weißt du, woran es liegt. Auf die linke und rechte Ferse ist jeweils das Logo von Cactus Jack und Fragment Design eingeprägt. Das verleiht der bewährten Silhouette einen modernen Touch.

SKU: DM7866-140