€ 119,99

In der Sneaker-Kultur von New York City werden klassische Styles oft mit neu aufgelegten Versionen gefeiert. Und mit diesem Air Force 1 "NYC" tun wir genau das. Mit dem klassischen Obermaterial in Triple White, den Jewel Swooshes und seiner originalen Form ist dieser spezielle "NYC" Air Force 1 Mid Jewel eine Hommage an die Stadt, ihr reiches sportliches Erbe und die Sneaker-verrückten New Yorker. Wenn du eine Wegbeschreibung brauchst, schau dir die Gummi-Außensohle etwas genauer an, bevor du die Stadt unsicher machst. So findest du garantiert den Weg nach Uptown.

SKU: DH5622-100