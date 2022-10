€ 100,00

Im Februar treffen sich einige der größten Basketballstars in Chicago. Chicago ist in vielerlei Hinsicht die perfekte Kulisse für eine Versammlung der Basketballelite. Die "Windy City" ist mit Three-Peats und ausgesuchten Jugendprogrammen erwiesenermaßen ein Basketball-Hotspot auf jeder Ebene. Dieser AF-1 ist eine Hommage an die vielfältige Kultur von Chicago. Hierfür wurden zehn unterschiedliche Muster zusammengesetzt, um die einzigartige Komplexität der Stadt widerzuspiegeln. Neutrales Schwarz in Kombination mit einer Reihe von Erdtönen sorgt für einen Camo-inspirierten Look, der sich jeglicher Anpassung widersetzt.