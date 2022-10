Wir wissen, wie wichtig es ist, ein Team hinter sich zu haben. Auch wenn wir auf uns gestellt sind, bleiben wir Teil einer Community, die sich eine hoffnungsvolle Zukunft wünscht. Die BeTrue 2020-Kollektion greift diese Vision mithilfe von Nike Ikonen aus der Vergangenheit und der Gegenwart auf. Die Gesamtheit der Kollektion spiegelt eine Community wider, die sich ihrer Stärken bewusst ist und sich unter dem Motto "BeTrue" für eine aussichtsreiche Zukunft einsetzt.

Das Besondere an dieser Version des AF1 ist das grobkörnige Finish auf einem dreilagigen weißen Obermaterial aus Leder. Zu den weiteren Design-Highlights gehören die optimal platzierten Perforationen und Auszackmuster sowie eine unter dem Swoosh in Rosa hervorschillernde Schicht. Als Hommage an das traditionelle Flaggensymbol und als Zeichen der Toleranz für jede Art des Denkens wurde dieser AF1 mit einem zehnfarbigen Muster an der Fersenlasche ausgestattet.