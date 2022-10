Der Air Foamposite Pro von 1997 beschritt sowohl wörtlich als auch von der Ideengebung her neue Wege und sorgt weiterhin für Furore. Jetzt schreibt das innovative Design, das sich erstmals in Premium-Leder präsentiert, ein neues Kapitel in dieser erfolgreichen Geschichte. Der Technologieboom setzt sich im Vachetta Tan-Finish und dem Branding in Rose Gold fort und ergänzt diese erste luxuriöse Version aufs Vortrefflichste.