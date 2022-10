€ 350,00

Alle, die in einer Stadt unterwegs sind, wissen, dass nichts so beständig ist wie der Wandel. Mal hat man es mit unerwarteten Verkehrsstaus zu tun, manchmal mit einem Wetterumschwung – man muss ständig improvisieren. Der Nike Adapt Huarache wird hier zu deinem Komplizen. Er passt sich dir bei jedem Schritt an. Denn er verfügt über ein adaptives Schnürsystem, das dir sicheren Halt verschafft.