Ob Stadt oder Wald – Schutz vor den Elementen ist das A und O. Mit spitzen Felsen und regennassen Untergründen sind Outdoor-Aktivitäten nicht immer ungefährlich. Da können Bodyguards für deine Füße nicht schaden. Dieser Mountain Fly wurde speziell darauf ausgelegt, deine Füße vor nahezu allen Unwegsamkeiten zu schützen.



Eine GORE-TEX-Membran im Obermaterial sorgt für Atmungsaktivität und bietet die branchenweit größte Wasserdichtheit. Alle anderen Bereiche wurden mit strapazierfähigem Hartgummi ausgestattet, das uneingeschränkten Schutz bietet. Das gleiche Gummi umschließt deinen großen Zeh für optimalen Rundumschutz. Die dicken Chevron-Stollen auf der griffigen Außensohle maximieren den Grip und sorgen für optimalen Antritt. Flexible Bündchen am Knöchel verhindern das Eindringen von Schmutz, während reflektierende Elemente an Ferse und Schnürsenkeln für gute Sichtbarkeit im Dunkeln sorgen. Das Geheimnis liegt in der bequemen React-Mittelsohle, wo sich eine Carbonfaserplatte, die vom fortschrittlichen Vaporfly 4% übernommen wurde, über die gesamte Länge des Schuhs erstreckt. Durch ihre Steifigkeit verbessert sie die Ausdauer und schützt vor harten, unebenen Untergründen. Diese Version in Metallic Silver punktet zusätzlich zur Funktionalität in Sachen Style.