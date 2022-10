€ 189,99

Gründer und Creative Director von 1017 ALYX 9SM, Matthew M. Williams, ist dafür bekannt, Mode in ganz neue Sphären zu heben. Sein Ethos ist simpel: Er verbindet seine Eindrücke aus den USA und Europa mit den neuesten Innovationen. Der 005 Slide x MMW spiegelt dieses Konzept perfekt wider und bietet dir Slides, die dich überall hinbringen, wo du willst. Die doppelte Schaumstoff-Außensohle (mit einer Stabilitätsplatte zwischen den Schichten) bietet meditativen Tragekomfort und das luftige Schaumstoff-Obermaterial hat Perforationen, um Hitze leichter entweichen zu lassen. Entwässerungsöffnungen im Unterfuß sorgen für stets trockenen Tragekomfort. Und weil wir wissen, dass du viel unterwegs bist, kannst du sie in deinem nächsten Urlaub einfach in der Tragetasche verstauen – auch wenn du sie wahrscheinlich viel lieber tragen wollen wirst.

SKU: DH1258-002