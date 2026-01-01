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HIGHWAVE SPORTS重庆万州太白路新世纪NIKE SPORT-M
重庆市万州区太白路2-26号万州商都5楼
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HIGHWAVE SPORTS重庆合川区瑞山路重百NIKE SPORT-M
重庆合川区瑞山路16号合川重百1楼
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HIGHWAVE SPORTS重庆民权路大融城NIKE RISE
重庆市渝中区民权路26号英利大融城购物中心LG层
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HIGHWAVE SPORTS重庆江南大道协信NIKE SPORT-M
重庆江南大道28号协信1F
重庆, 重庆, 404188, CN
HIGHWAVE SPORTS重庆沙坪坝区渝碚路华宇广场NIKE SPORT-L
重庆市沙坪坝区渝碚路15号华宇广场A馆L1&L2
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HIGHWAVE SPORTS重庆长寿区号桃源大道凯谊世纪广场NIKE SPORT-M
重庆市长寿区桃源大道8号1层11-12A号耐克专柜
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HW重庆北碚吾悦广场NK-M
重庆北碚区天生街道梨园村60号吾悦广场1楼
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JORDAN 188 MINZU
重庆市渝中区解放碑步行街民族路188号
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NIKE重庆东城换季优惠店
巴南区东城大道294号华盛奥特莱斯1A-01/02/03耐克
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NIKE重庆南坪换季优惠店
南岸区南坪西路38号B1层购B1F-002单元
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NIKE重庆南滨换季优惠店
南滨路133号长嘉汇购物公园时尚坊一楼耐克
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NIKE重庆向阳换季优惠店
沙坪坝区土主镇和阳路8号佛罗伦萨小镇购物中心一楼A08-14
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NIKE重庆天鹿换季优惠店
巴南区南泉街道福鹿大道1999号
附1号2-21、2-22、2-23、3-19、3-20
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NIKE重庆奥体换季优惠店
九龙坡区袁家岗奥体路1号小时代乐园B-2商业物业第一层
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NIKE重庆奥特莱斯换季优惠店
渝北区奥特莱斯路1号砂之船（重庆两江）奥莱LG层AL07-AL08
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NIKE重庆璧青换季优惠店
璧山县璧青大道牛角湾社区砂之船奥特莱斯BLG11-18店铺
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POUSHENG重庆万州新世纪KICKS LOUNGE-L2
重庆市万州区太白路2号新世纪百货万州商都五楼耐克KL
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POUSHENG重庆太白路星乐荟NIKE SPORT-L
重庆市万州区太白路94号摩登星乐荟一楼耐克
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POUSHENG重庆沙坪坝重百NIKE SPORT-M
重庆市沙坪坝区小龙坎新街77号重百沙坪商场5F
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耐克重庆三峡广场LAMOO体验店
重庆市沙坪坝区渝碚路50号LAMOO一楼
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耐克重庆八一广场体验店
重庆市渝中区八一路238号八一广场1楼2楼
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耐克重庆新光天地体验店
重庆市渝北区渝北区龙溪街道嘉州路99号5F
重庆市, 重庆, 401120, CN
耐克重庆龙湖时代天街体验店
重庆渝中区大坪长江路174号龙湖时代天街A馆
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重庆万州北滨大道万州万达广场SP
重庆市万州区万达广场2楼NK
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重庆九龙坡杨家坪正街华润万象城JD
重庆市九龙坡区谢家湾街道万象城北区NL168一楼乔丹
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重庆九龙坡杨家坪正街瑞成商都NIKE SPORT-M
重庆市九龙坡区杨家坪瑞成商都5楼耐克
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重庆云岭天街NK M
重庆市九龙坡区二郎科技城云领天街1F-30-32耐克专柜
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重庆北碚重百 SP-SIS (DSP/SFD)
重庆北碚区63号北碚重百5F
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重庆合川区合阳大道绿港财富广场NIKE SPORT-M
重庆市合川区合阳大道168号绿港财富广场A馆LG层 NIKE
重庆, 重庆, 401520, CN
重庆垫江协信星光广场NIKE SPORT-S
重庆市垫江县桂溪街道明月二路明悦天街购物中心A馆1楼耐克专卖店
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重庆大渡口新天泽NIKE SPORT-S
重庆大渡口区春晖路街道松青路1099号新天泽1F
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重庆市凯德九章NIKE SPORT M
重庆市渝北区龙山街道余溪北路3号凯德广场九章01层57A/58 耐克专柜
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重庆市劲浪重庆南坪劲浪运动城SP-SIS (DSP/SFD)
重庆南岸区南坪惠工路13号劲浪体育LG层
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重庆市北碚区万达广场劲浪运动城SP-SIS (DSP/SFD)
重庆市北碚区万达广场劲浪运动城
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重庆市南岸区南坪南路南坪万达广场BEACON-L2 EXT
重庆市南岸区江南大道8号南坪万达广场新馆1F NIKE
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重庆市南岸区南坪南路南坪万达广场BEACON-L2 EXT
重庆南岸区江南大道8号南坪万达广场B1
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重庆市南岸区江南大道南坪万达KICKS LOUNGE-L2
重庆市南岸区南坪万达广场LG层kicks lounge
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重庆市南岸区通江大道茶园悦地 NIKE SPORT-S
重庆市南岸区茶园新区通江大道186号悦地购物中心 1楼耐克
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重庆市南川区西大街万达广场NIKE SPORT-S
重庆市南川区西大街万达广场
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重庆市合阳大道绿港财富广场 NIKE SPORT-S
重庆市合阳大道绿港财富广场
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重庆市大渡口区建桥大道万达广场BEACON-L2 EXTENDED
重庆大渡口区建桥大道6号建桥大道万达广场1F
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重庆市大渡口区步行街劲浪运动城BEACON-L2 EXTENDED
重庆大渡口区松青路1036号劲浪运动城1F
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重庆市大足大融城NIKE SPORT-M
重庆大足区佛都大道大融城购物中心1楼
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重庆市巴南区龙洲大道万达广场KL-L3
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重庆市杨家坪万象城NIKE SPORT-L
重庆市九龙坡区谢家湾正街55号万象城中区L37号
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重庆市江北区北大街九龙仓 BEACON-L2 EXTENDED
重庆江北区庆云路1号北大街九龙仓1F
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重庆市江北区观音桥北城天街Kicks Lounge L1
重庆市江北区北城天街A馆1层
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重庆市江北区观音桥北城天街Style L1
重庆市市辖区江北区北城天街6.8号LG层耐克
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重庆市江北区观音桥大融城BEACON-L2 EXTENDED
重庆江北区大融城观音桥步行街建新北路8号观音桥大融城5F
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重庆市沙坪坝区土主镇融创文旅城NIKE SPORT-M
重庆沙坪坝区融创文旅城1F
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重庆市沙坪坝区龙湖金沙天街B座 KICKS LOUNGE-L2
重庆沙坪坝区北站东路200号龙湖金沙天街2F
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重庆市沙坪坝区龙湖金沙天街B座 NIKE SPORT-L
重庆市沙坪坝区金沙天街B馆五楼18号
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重庆市沙坪坝区龙湖金沙天街YA-SIS
重庆市沙坪坝区金沙龙湖天街A馆三楼NIKE KIDS
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重庆市涪陵区兴华路泽胜中央广场BEACON-L2 EXTENDED
重庆涪陵区兴华中路25号泽胜中央广场1F
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重庆市渝中区大坪正街龙湖时代天街C馆KICKS LOUNGE-L2
重庆市渝中区大坪时代天街C馆1楼耐克
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重庆市渝北区光环购物公园NIKE SPORT-L
重庆市渝北区湖彩路重庆光环购物公园NK L3
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重庆市渝北区斑竹路金科美邻汇NIKE SPORT-S
重庆市渝北区斑竹路19号附18号金科乐方LG层
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重庆市渝北区桃源大道桃源天地 NIKE SPORT-S
重庆渝北区桃源大道66号桃源天地购物中心1楼
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重庆市渝北区礼贤路龙湖礼嘉天街NIKE SPORT-M
重庆市渝北区礼贤路龙湖礼嘉天街NIKE
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重庆市渝北区礼贤路龙湖礼嘉天街NIKE SPORT-M
重庆市渝北区礼贤路龙湖礼嘉天街NIKE
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重庆市渝北区秋成大道158号龙湖中央公园天街NIKE SPORTS-L
重庆市渝北区仙桃街道龙湖公园天街LG层A馆05号
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重庆市渝北爱琴海购物公园BEACON-L2 EXTED(550)
重庆市渝北区金开大道1003号爱琴海购物中心2楼
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重庆市璧山区俊豪中央大街 NIKE SPORT-S
璧山区宏宇大道23号俊豪中央大街2号门-NK专柜
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重庆市重庆大足商都NIKE SPORT-S店
重庆大足区龙中路89号大足商都5F
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重庆市重庆朝天门来福士广场Jordan L2
重庆渝中区朝天门街道陕西路9号重庆来福士广场1F
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重庆市重庆龙湖时代天街C馆BEACON-L2 EXTENDED
重庆市渝中区大坪时代天街C馆UG层耐克
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重庆开州百成街路开县商都SP
重庆市开州区开州大道新世纪百货开州商都4楼NK
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重庆永川区昌州大道华茂国际重百二店NS-M
重庆市永川区昌州大道东段789号华茂中心C馆重百商场1楼耐克
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重庆永川区永川万达NIKE SPORT-M
重庆市永川区三星路星光大道万达广场1B038耐克
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重庆江北区观音桥北城天街BEACON L2 EXTENDED
重庆市江北区北城天街A馆B1层
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重庆江北大融城Kicks Lounge L2
重庆江北区大融城观音桥步行街建新北路8号江北大融城1F
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重庆江北观音桥渝北二村1支路新世界百货SP
重庆市江北区观音桥新世界百货4楼NK
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重庆江南大道协信星光时代广场KICKS LOUNGE-L2
重庆南岸区江南大道28号协信星光时代广场3F
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重庆沙坪坝大学城北路U城天街二期BEC
重庆市沙坪坝区沙坪坝区大学城北路97号龙湖U城城B馆馆LG层
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重庆沙坪坝金沙天街HOOP DREAMS-L1
重庆沙坪坝区沙坪坝火车站广场龙湖金沙天街金沙天街1F
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重庆市涪陵区西华中路.34号新世纪百货商都5楼耐克
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重庆江北区石马河街道内环快速路与盘溪路交叉口源著天街B1
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重庆重庆大渡口区钢花路万象汇NIKE SPORT-M
重庆市大渡口区文体路99号万象汇L1层
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重庆市沙坪坝区西双大道龙湖高新天街2F
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