Regresar a la búsquedaNike Factory Store - Desert RidgeAbierto • Cierra a las 21:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363Obtener indicacionesHorario de la tiendalun - sáb: 11:00 - 21:00dom: 11:00 - 18:00ServiciosRecogida de pedidosCompra tus estilos favoritos en línea y recógelos en la tienda.Expertos de NikeObtén consejos en tiempo real de nuestro equipo de expertos sobre todo lo relacionado con deporte y estilo.Las compras, como deberían serAl unirte a nosotros como miembro, disfrutarás de pruebas sin preocupaciones durante 60 días y devoluciones sin recibo en todos los productos.Compra rebajas de Nike FactoryLos estilos y los ahorros que encuentras en las Nike Factory Stores ahora están disponibles en línea.Comprar rebajas de Nike FactoryEs mejor si eres miembroLos nuevos miembros obtienen un 15% de descuento en su primera compra*, además de todas las recompensas solo para miembros. *Se aplican excepciones.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USAbierto • Cierra a las 20:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USAbierto • Cierra a las 21:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USAbierto • Cierra a las 21:00