Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Cerrado • Abre a las 9:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

Obtener indicaciones

Horario de la tienda

lun: 9:30 - 18:00
mar - sáb: 9:30 - 19:30
dom: 11:00 - 18:00

Servicios

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

Tiendas más cercanas