Regresar a la búsquedaNike Store Azrieli (Partnered)Cerrado • Abre mañana a las 9:30Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Obtener indicacionesHorario de la tiendalun - jue: 9:30 - 22:00vie: 9:30 - 15:00sáb: 10:00 - 23:00dom: 9:30 - 22:00ServiciosInformación sobre devolucionesEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILCerrado • Abre mañana a las 9:30NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILCerrado • Abre mañana a las 8:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILCerrado • Abre mañana a las 10:00