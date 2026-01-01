Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Cerrado • Abre mañana a las 9:30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Horario de la tienda

lun - jue: 9:30 - 22:00
vie: 9:30 - 15:00
sáb: 10:00 - 23:00
dom: 9:30 - 22:00

Servicios

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

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