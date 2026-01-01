NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Abierto • Cierra a las 22:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Horario de la tienda

lun - mié: 10:00 - 22:00
jue - vie: 10:00 - 0:00
sáb - dom: 10:00 - 22:00

Servicios

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

  • Bra Fit de Nike Fit

    Bra Fit de Nike Fit

    El ajuste lo es todo. Obtén el bra y el ajuste perfectos para tus actividades favoritas.

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