Nike ZoomX
В легком амортизирующем пеноматериале Nike ZoomX применены самые передовые технологии для максимально эффективного возврата энергии, чтобы придавать дополнительный импульс каждому следующему шагу.
Что такое Nike ZoomX?
Nike ZoomX — самый легкий, мягкий и упругий пеноматериал Nike, созданный для максимальной скорости и возврата энергии. ZoomX разработан на основе инновационного пеноматериала, используемого в аэрокосмической промышленности, и впервые был применен в функциональной спортивной обуви в моделях Nike Zoom Vaporfly Elite и 4%.
Легкость и комфорт
Nike ZoomX — наш самый легкий амортизирующий пеноматериал.
Самый высокий возврат энергии
Подошва из пеноматериала Nike ZoomX создает импульс для движения вперед, возвращая 85% энергии — это самый высокий показатель среди пеноматериалов Nike.
История создания Nike ZoomX
Когда мы поставили цель преодолеть 2-часовой барьер в марафоне, мы знали, что нам нужен легкий пеноматериал с максимальным возвратом энергии. На основе отзывов лучших бегунов и многочисленных биометрических исследований нам удалось разработать пеноматериал Nike ZoomX, который сочетает эти характеристики. Впервые он появился в модели Nike Zoom VaporFly 4%, в которой золотой медалист Олимпийских игр 2016 года Элиуд Кипчоге пробежал марафон Breaking2 с результатом 2:00:25.
После этого исторического забега Элиуд попросил нас создать кроссовки с пеноматериалом Nike ZoomX для ежедневных пробежек. Вот что он сказал: «Если хочешь победить в забеге, нужно быть уверенным в своем успехе. Эта уверенность вырабатывается на ежедневных тренировках. Я хочу на каждой пробежке ощущать фантастическую упругость, которую чувствовал на забеге в кроссовках VaporFly, чтобы я мог уверенно идти к цели и не забывать, зачем я делаю это».
Выбирай Nike Zoom Pegasus Turbo — следующие кроссовки в линейке моделей с революционным пеноматериалом Nike ZoomX.
Pegasus Turbo сочетают революционный пеноматериал Nike ZoomX и проверенный временем дизайн.